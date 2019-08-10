Украинским снайперам разрешили отстрел в Донбассе
Украинским снайперам, отправляемым в зону проведения «ООС», предоставлено право самим выбирать цели – вне зависимости от того, военное это или гражданское лицо.
Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Командование «ООС», наплевав на указания из Киева и на все международные договорённости, почти не скрываясь, рассылает указания в подчинённые соединения об отправке на передовую в Донбассе снайперских пар для ведения огня по защитникам республики.
Более того, в указаниях сказано, что снайперам предоставлено право, цитирую: «…самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от её принадлежности – член вооруженных формирований или гражданское лицо…», – рассказал он.
Безсонов подчеркнул, что эти указания противоречат не только договоренностям в Минске, но и международным конвенциям.
Представитель оборонного ведомства призвал международных наблюдателей немедленно предпринять меры для предупреждения и предотвращения очередного витка кровопролития в Донбассе, в результате которого могу пострадать мирные жители.
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