Украинским снайперам разрешили отстрел в Донбассе

10.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинским снайперам, отправляемым в зону проведения «ООС», предоставлено право самим выбирать цели – вне зависимости от того, военное это или гражданское лицо.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командование «ООС», наплевав на указания из Киева и на все международные договорённости, почти не скрываясь, рассылает указания в подчинённые соединения об отправке на передовую в Донбассе снайперских пар для ведения огня по защитникам республики.

Более того, в указаниях сказано, что снайперам предоставлено право, цитирую: «…самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от её принадлежности – член вооруженных формирований или гражданское лицо…», – рассказал он.

Безсонов подчеркнул, что эти указания противоречат не только договоренностям в Минске, но и международным конвенциям.

Представитель оборонного ведомства призвал международных наблюдателей немедленно предпринять меры для предупреждения и предотвращения очередного витка кровопролития в Донбассе, в результате которого могу пострадать мирные жители.