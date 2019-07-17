Украинским соцопросам верить нельзя

17.07.2019, Киев, Игорь Петров

Накануне выборов в Верховную Раду украинские СМИ заполонили фальшивые рейтинги, которые будут использоваться для подтасовок при подсчете голосов.

Об этом в эфире 8 канала заявил политтехнолог Сергей Слободчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет война рейтингов, и надо смотреть, какая контора обнародовала рейтинг. Уже огромное количество фейковых социологических контор.

Основа социологии – сетка, где есть репрезентативная выборка. Таких сеток всего несколько, несколько контор, которые снимают информацию с этих сеток.

Все остальные – без сетки. Рисуют на коленке, продают заказчику. И сколько заказчик заплатил, столько они ему и нарисовали», – пояснил эксперт суть ежедневно появляющихся новых результатов «социологических опросов» на Украине.