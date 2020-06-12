Украинским ТЭС запретят использовать дешёвый газ

12.06.2020, Киев, Игорь Петров

Ради сохранения возможности сбыта продукции украинских шахт надо запретить ТЭС использовать вместо угля газ, несмотря на то, что цены на газ существенно снизились.

Об этом на брифинге в Киеве заявила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие требования у шахтеров? Они хотят гарантированного рынка сбыта своей продукции. У нас профицит – тепловая генерация, как и вся остальная, ограничена в производстве, и не сможет использовать то количество угля, который у нас добывается.

Почему такие требования у «Добропольеуголь» относительно рынка сбыта? Они знают, что ГК «Центрэнерго» за май вместо 500 тыс тонн потребили 300 тыс тонн. И они сами решили использовать вместо угля резервное топливо – газ. Вместо 200 тыс тонн угля было использовано 136 куб.м. газа. 200 тыс тн – это добывается на протяжении месяца на большом объединении «Добропольеуголь». И они вышли с требованиям дать им возможность продавать свою продукцию.

Конечно, я проводила совещания и задавала вопросы руководителям «Центрэнерго», какие были основания, для того, чтобы перейти на газ – аргументы, что это экономически целесообразно. Но я, все-таки, считаю, что когда мы живем при профиците своих энергоресурсов, недопустимо использовать другие энергоресурсы, которые не были предусмотрены как проектные для использования.

Тем более, что я напомню, что после того, как у нас были потеряны территории, где добывался антрацит, который сжигался на «Центрэнерго» в свое время, было принято решение потратить деньги для переоснащения некоторых станций с антрацита на газовый уголь. Было переоборудовано порядка 6 блоков, которые и должны были обеспечить сбыт угля государственных шахт.

К сожалению, сейчас руководство имеет свое мнение. Поэтому я обратилась с письмом к премьер-министру с предложением выйти с инициативой к секретарю СНБО с целью обеспечить национальную безопасность в нынешних условиях.

И запретить, возможно, на некоторый период, использовать для основного производства электроэнергии на ТЭС резервные виды топлива, газ и мазут. Использовать только отечественный уголь», – заявила Ольга Буславец.