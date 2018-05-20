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Украинским телезрителям сообщили плохую новость
США не смогут угрозой введения санкций сорвать строительства газопровода «Северный поток-2».
Об этом эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич заявил в студии телеканала «112 Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прежде всего, я бы обратил внимание на высказывания членов немецкого правительства. Они прямым текстом говорят о том, что США лоббируют свои интересы и хотят увеличить свою долю при поставках газа на рынки Евросоюза, а этот газ будет дороже, чем тот, что поступает по «Северному потоку-1», и потенциально может быть дороже, чем тот газ, который поступает по «Северному потому-2».
Вероятно, что США будут пытаться ввести санкции, но не понятна сама судьба этого процесса. Насколько мне известно, санкционный процесс предполагает согласование с правительством стран ЕС и, прежде всего, ФРГ. Очевидно, что оно не будет согласно с введением санкций, и эта история, очевидно, затянется. А сам финал мы увидим в течение года.
Скажу честно. Даже если санкции будут введены, по всей видимости, «Северный поток-2» будет построен. Реакция немецкого правительства и компаний очевидна», – заявил эксперт.
По мнению Марунича, Украина сохранит статус транзитера российского газа, однако объемы прокачки будут незначительными, и Киев в результате потеряет прибыль.
«В любом случае, даже российские чиновники, представители российского «Газпрома» говорят о том, что транзит будет. Вопрос только – в каких объёмах. Вероятнее всего, он будет незначителен», – отметил эксперт.
Метки: Дмитрий Марунич, Северный поток-2
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