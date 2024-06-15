Украинским властям грозят сожжением на майдане за переговоры с Россией

Анатолий Лапин.  
15.06.2024 14:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Публичная казнь грозит украинской власти, если она согласится на условия, озвученные накануне президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» сказал экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Публичная казнь грозит украинской власти, если она согласится на условия, озвученные накануне президентом России...

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«Он не сядет за стол переговоров со слабыми. Он понимает, что мы на данный момент слабые. Он выдвинул сейчас [претензии на] четыре области, понимая, что если их ему отдадут и освободят, это правительство в Киеве сожгут на Майдане незалежности. Он говорит эти вещи специально для того, чтобы провоцировать внутри нашей страны противостояние.

Путин – кагэбист и отличный психолог. Путина можно считать кем угодно, но он далеко не шизофреник, он четко просчитывает свои шаги. Все, кто уменьшает его умственные способности и тому подобное, они подкладывают нам какашку. По причине того, что врага надо знать и ценить, какой он есть», – заявил Мосийчук.

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