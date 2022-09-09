Украинским водителям и пилотам упростили получение польской визы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Польша введет новые визовые правила для иностранцев из Украины и Белоруссии, которые проживают в стране. Оформить национальную визу, подавая заявление непосредственно в Польше, смогут некоторые категории граждан.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«7 сентября 2022 года вступило в силу постановление Министра внутренних дел и администрации от 10 августа 2022 года о внесении изменений в Положение о визах для иностранцев, которым вводится новый образец анкеты для получения национальной визы», – говорится на сайте министерства.

Однако не все граждане Украины и Белоруссии смогут оформить национальную визу, подав заявление в Польше. Так, в группу лиц, имеющих право подавать документы на получение визы в Польшу, будут входить граждане Белоруссии, нуждающиеся в визе по гуманитарным причинам или для работы водителем в международных автомобильных перевозках или некоммерческих международных автомобильных перевозках.

«Граждане Украины, которые обращаются за визой для работы в качестве водителя в международных автомобильных перевозках или в некоммерческих международных перевозках, а также для работы в качестве пилота гражданского воздушного судна или другим членом экипажа, также имеют право подавать документы на получение визы в Польше», – говорится в сообщении.

В скором времени МИД Польши предоставит дополнительную информацию о порядке и месте подачи визовых заявлений.