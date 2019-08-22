22.08.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинским военным на Донбассе запретили вывешивать флаги ОУН

Командованием штаба «ООС» отдано указание о запрете использования националистической символики в боевых частях ВСУ в Донбассе.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, в преддверии празднования Дня флага Украины, отмечаемого 23 августа, командующий «ООС» генерал-лейтенант Владимир Кравченко отдал указания осуществить в частях и соединениях украинской армии в зоне проведения военной операции проверку на наличие националистической символики.

«Прибывшая в 14-ю механизированную бригаду комиссия штаба «ООС» выявила нарушения отданных указаний и заставила военных снять флаги ОУН и повесить государственный флаг Украины. За слабый контроль и игнорирование требований командующего «ООС» командир бригады полковник Сергей Войченко привлечён к дисциплинарной ответственности и исключен из списков лиц, представляемых на денежное поощрение ко Дню независимости», – рассказал Иван Филипоненко.

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