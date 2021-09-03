Украинским военным перестали платить «боевые» и «оздоровительные»

03.09.2021 12:30 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинским военным перестали выплачивать так называемые «боевые» и «оздоровительные» премии.

Об этом в эфире телеканала НТА заявила депутат Верховной рады, соратница экс-президента Петра Порошенко София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат также рассказала о провале гособоронзаказа, из-за чего ракетные комплексы, которыми обещали достать до Москвы, стоят с муляжами вместо ракет.

«Второй год проваливается оборонный заказ. Сейчас нужно было бы сделать все, чтобы оно на самом деле было выполнено, не списав, как это было в прошлом году, а выполнено в полном объеме. Мы уже имеем проблемы с финансовым обеспечением бойцов на передовой. По состоянию на сейчас парням не выплачивают «боевые» за нахождение на передовой, на первой линии. Третий момент – это закупка ракет, потому что на самом деле на параде, который выглядел красиво для всех людей, которые просто на это смотрят, там ехали «Нептуны», «Ольхи», «Сапсаны» с муляжами не потому, что это парад и нужен муляж, а потому что боевые снаряды не закуплены. Об этом мы говорим на каждом заседании парламента», – заявила Федына.

Ее слова в эфире телеканала «Прямой» подтвердил бывший командующий десантно-штурмовыми войсками, депутат Рады Михаил Забродский:

«По итогам 20-го и 19-го годов уже можно говорить о том, что выплаты, которые полагались военнослужащему раз в год, например, на оздоровление, они снизились в десятки раз из-за того, что изменился механизм их начисления. Если человек мог рассчитывать на еще одно денежное обеспечение на протяжении года за месяц, когда он был в отпуске, сейчас эти суммы уменьшились почти в десять раз».