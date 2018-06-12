12.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинским военным разрешили не платить штрафы и проценты по кредитам до окончания “войны с Россией”

Верховный Суд запретил начисление штрафных санкций и процентов по кредиту военнослужащим на время особого периода, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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«На время особого периода в Украине военнослужащим штрафные санкции за невыполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом не начисляются», — сказано в нем.

Указано, что 30 мая Верховный Суд вынес постановление по иску о взыскании задолженности с военного по кредитному договору.

Верховный Суд не согласился с выводом апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение.

На основании статей 5, 6 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», ч. 15 ст. 14 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» Верховный Суд пришел к выводу, что военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным — с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.

При этом согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации» особый период наступает с момента объявления решения о мобилизации или с момента введения военного положения и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий.

Суд подчеркнул, что на Украине особый период начался 18 марта 2014 года и продолжается по настоящее время. В неофициальной пропаганде его предпочитают называть “войной с Россией”.