Украинским ВПК управляет настоящая мафия – Арестович

Вадим Москаленко.  
01.01.2024 16:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Украина


Последние десять лет Украина планомерно уничтожала свой промышленный потенциал, и теперь не в состоянии даже скопировать простенькие иранские «Шахеды» или приделать хвостовик к авиабомбе.

Об этом на канале киевского журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Последние десять лет Украина планомерно уничтожала свой промышленный потенциал, и теперь не в состоянии...

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«Мы находимся в тягчайшем положении. Ещё в 2012 году мы были на очень высоком уровне по образованию. С тех пор случилась трагедия – уничтожение системы профтехобразования. А там ковались кадры, которых сейчас не хватает в оборонке. Потому что ПТУ – это производство, оборонка.

Второе – это инженерные школы, которые были разрушены, а инженеры ходят штурмовать. А инженера подготовить не так просто. И всё это нужно восстанавливать. Нам нужна новая индустриализация», – возмутился Арестович.

Он подчеркнул, что Украина имеет огромный промышленный потенциал – то, что осталось после СССР.

«Это вопрос нашего выживания. Мы что, дрянной «Шахед» не можем скопировать, который собирается на коленке в гараже в Иране? Это страна, которая имеет «Антонова» и «Южмаш»?

Приведу простой пример: эти КАБы, которыми по нам бьют – тупая железная бомба, к которой докрутили хвостовик, позволяющий ей лететь прямо. Так вот, я видел нашу аналогичную разработку в 2015 году, предложило одно конструкторское бюро. До сих пор этого не сделано, несмотря на то, что КАБ стали проблемой.

Разработка есть, но её не применили. Потому что это очень коррумпированная схема. Там ещё во времена Януковича все переженились, представляют собой слитный монолитный клан. Там образовалась настоящая мафия – сращение чиновников с организованной преступностью, которые деребанят наши деньги на крови», – подытожил бывший Зе-советник.

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