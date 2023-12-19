Украинским женщинам могут закрыть выезд из страны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцев ждет ужесточение принудительной мобилизации, при этом никаких протестов из-за этого ожидать не стоит.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог и экономист, ведущий сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, покинувший Украину.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Он обращает внимание, что украинское командование собирается продолжать боевые действия, несмотря на огромные потери ВСУ.

«В таких условиях ужесточение принудительной мобилизации становится единственным выходом. Никаких массовых протестов на Украине я не ожидаю. В стране установлена жесткая диктатура, введено военное положение, любые попытки организовать какие-то публичные акции будут жестоко подавлены.

Поэтому каждый украинец будет спасаться самостоятельно. Кто-то попробует сбежать за границу, другие постараются решить вопрос взяткой», – сказал Дудчак «Известиям».

В свою очередь завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин видит несколько последствий мобилизации украинских женщин.

«С одной стороны, на Украине возрастет риск бунта, политической дестабилизации. С другой стороны, в обществе усугубятся депрессивные настроения, это может привести в том числе к снижению морального духа ВСУ. С третьей стороны, ужесточится контроль на украинской границе. Сейчас из страны не выпускают мужчин, аналогичный запрет могут ввести и для женщин», – предупреждает Кошкин.

Стоит заметить, что на Украине военные, политик, известные блогеры все чаще заявляют о необходимости мобилизации женщин.