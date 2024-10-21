Украинско-литовская истерика: Украина воюет с ядерной «осью зла». Куда смотрит Макрон?

Против Украины якобы воюют три ядерных государства, а Запад не торопится вводить войска на Украину. Об этом на брифинге в Вильнюсе говорили спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и его литовская коллега Виктория Чмилитье-Нильсен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим, насколько эта ось зла – Северная Корея и другие союзники России, насколько они консолидированы. И в то же время мы видим нерешительность и неконсолидированность стран Запада. Мы об этом говорили на встрече со Стефанчуком, что пассивность является эскалацией, нерешительность является эскалацией. И возвращаясь к идее президента Макрона, которая была провозглашена ещё в начале этого года, она действительно достойна внимания, однако понятно, что это сложный вопрос, который требует сложных решений и согласований между странами Запада», – сказала спикер литовского Сейма.

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Стефанчук с присущим ему пафосом дополнил коллегу, не забыв попросить помощь и напомнить о приглашении в НАТО.

«Сегодня против Украины воюет три страны, объединённые в ось зла, и эти три страны имеют ядерный потенциал. И сегодня Украина чётко нуждается в помощи от своих партнёров… Но сам факт привлечения военных из Северной Кореи к войне против Украины должен стать для всего мира последним звонком, что Россия не ожидает каких-либо эскалаций, она не боится красных линий. Она делает всё для того, чтобы изменить миропорядок. И если мы будем нерешительными, мы вместе проиграем эту войну. А я верю, что сегодня время лидеров, время мощных решений. Время двигаться к нашей общей победе в этой войне, которая давно не является войной за территории. Это война за то, что будет господствовать в мире следующие несколько поколений», – заявил Стефанчук.