06.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Вооруженные силы, История, Россия, Украина
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Украинско-польско-литовскую бригаду назвали в честь гетмана, предавшего русского царя

Плакат белорусских “свядомых” сепаратистов

На вечернем заседании Верховной Рады депутаты ратифицировали создание совместной с Литвой и Польшей военной части бригадного типа и присвоения ей имени Константина Острожского – литовского гетмана (в Киеве его сейчас называют «украинским»), чье войско совместно с поляками нанесло поражение русской армии в битве под Оршей в 1514 году.

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Литовский князь Константин Острожский в 1500 году в ходе битвы с московским войском за Смоленск попал в плен, несколько лет был в ссылке, однако в 1506 году согласился присягнуть царю Василию III. Впрочем, уже через год Острожский изменил присяге – под предлогом смотра войск покинул Москву, а затем через леса бежал в Великое княжество Литовское.

В последующие годы противостояние между ВКЛ и Московским царством продолжилось.

Битва под Оршей окончилась тактической победой польско-литовского войска и отступлением русской армии, однако стратегическое значение битвы оказалось скромным. Цель польско-литовского похода – возвращение утраченного Смоленска – достигнута не была, и успехи ограничились лишь занятием нескольких малых пограничных крепостей. Тем не менее, битва была широко распропагандирована королём Сигизмундом I для укрепления своего авторитета в Европе, пошатнувшегося после потери Смоленска.

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