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Новости Украины

Владимир Гладков )

Осуществить один выстрел из американской буксируемой гаубицы М777 или французской САУ «Цезарь» – удовольствие не из дешевых, а эксплуатация орудий проходит под чутким наблюдением инструкторов из США и ЕС, но в последние дни на линии фронта обнаруживаются 155 мм боеприпасы без взрывателей.

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Об этом по видеосвязи из ДНР в эфире «Первого канала» сообщил российский военкор Семён Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналист передал слово офицеру 131-го полка мобилизационного резерва НМ ДНР с шахтерским позывным «Забой», чтобы он высказал своё мнение об одном из обнаруженных на фронте неразорвавшихся снарядов ВСУ.

«Скорее всего, из орудия «777» или «Цезарь». Что в нем странного? В нем не было запала. В районе нашем обнаружили девять снарядов без запалов. Либо его кто-то забыл вкрутить, либо их просто не дали, в общем, интересно», – сказал военный.

В свою очередь, Пегов предположил, что здесь может иметь место саботаж как со стороны ВСУ, так и НАТО.

«Хотелось бы подчеркнуть политическую часть этой истории о том, как можно было «забыть» вкрутить взрыватель в дорогостоящее высокоточное натовское оружие калибра 155 мм. Как сказал наш донецкий военный, это – либо «777», либо «Цезарь». Гаубицы применяются только с разрешения, под строгим кураторством натовских инструкторов. Как это выглядит? Есть количество боеприпасов определенное, и четкие цели, которые их разведка пытается выявлять строго по приказу. На этот дорогостоящий боеприпас накручивается взрыватель, который играет и определенную роль системы наведения. Здесь около десяти таких боеприпасов было выпущено без взрывателя. Тупой халатностью вряд ли может быть, потому что вопрос – очень ответственный», – рассуждал военкор.

Он подчеркнул, что нельзя выпустить боеприпас, не заметив, что на нём нет взрывателя.

«Варианта два: саботаж может быть как со стороны НАТО, которое саботирует интересы украинской армии, неонацистов на этом участке фронта. Просто-напросто натовские кураторы не вкрутили, либо отдали приказ не вкручивать в эти боеприпасы, либо их просто не поставили. Второй вариант – не менее утешительный для Киева – саботаж уже со стороны самих неонацистов натовских инструкторов, которые им дают преступные, зачастую, приказы. В любом случае, это – важный и показательный сигнал для всех, что не все так просто на «дружном» украинско-западном фронте. Так что есть нюансы. Снарядов не один и не два», – объяснял военкор.