«Украинское Беловежье». Киевские эксперты готовятся к дальнейшей дезинтеграции страны

23.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Уже к весне киевская центральная власть получит «красную карточку» от укрепившихся в результате выборов в местные органы власти региональных элит.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кризис украинской государственности – это, к сожалению, не уникальный феномен. Мы фиксируем в большинстве постсоветских государств очень сложные процессы, по сути, связанные с разрушением и трансформацией институтов государственности, важнейшей составляющей которой являются институты народовластия. Той самой демократии, которая состоит из многих элементов, выборы это только часть. Здесь и обратная связь с госмашной, и функционирование политической системы, и проблемы коррупции, когда демократия покупается, независимо от поведения общества.

И мы видим, что недоверие обществ, которые прошли определённую жизненную школу за эти десятилетия после распада Союза, недовольство организацией управления, недовольство экономической жизнью, это явление повсеместное – Украина, Белоруссия, Молдова, Грузия, Армения, государства Средней Азии. Везде схожие процессы, но развиваются они по-разному, мы в разном положении с разными элементами, там, идеологического дизайна.

Я думаю, что по глубине и масштабности этих процессов, по глубине трансформации, это схоже с кризисом распада Советского Союза. Я определяю период, который мы переживаем, как вторую трансформацию.

Если результатом первой трансформации были вовсе не перестройка с ускорением, как мечтали тогда номенклатурные романтики в бывшей КПСС, а распад большой системы на 15 номенклатурных республик (давайте вспомним первое руководство тех республик – почти везде бывшее Политбюро), то вторая трансформация сопровождается ещё более сложными процессами, они стали более конфликтные. Появляются новые локальности в виде целых регионов, которые вообще никуда не присоединяются, самопровозглашают свою власть.

У нас за эти 15 – 20 лет возник целый ряд самопровозглашённых республик – на этнической, территориально-региональной почве, даже на геополитической почве с какими-то своими утопиями. Украина тоже с этим столкнулась, у нас возник сепаратистский регион Донбасс, где самопровозгласились ДНР и ЛНР. А Крым, который сейчас отсоединён и стал частью политической системы РФ, принял новую Конституцию.

У нас мало уделяют внимания тому, как изменилась Конституция Крыма. Там существенные изменения – по сути дела, если в Украине крымская автономия была автономией с элементами суверенитета, то новая Конституция Крыма – это, по сути, конституция суверенного государства, ставшего частью РФ, и как быть с этим дальше, ответа нет. Процесс этот только разворачивается», – сказал Ермолаев.

Далее он вышеизложенную ситуацию наложил на Украину, где завершается кампания по выборам в местные органы власти.

«Примерно так же трансформировалась и бывшая советская империя в своих, других реалиях. Только там продуктом этой трансформации был распад империи после неудачного ГКЧП, а в Украине, скорее всего, процесс будет более метаморфозный. Скорее всего, в ближайшее время мы получим этакое устойчивое «украинское Беловежье», где будет постоянный сговор элит на местах, игнорирующих слабый, просевший центр.

Центру ничего не останется, как наращивать силовые мускулы, то есть усиливать контролирующие функции, спецслужбы и так далее. Но если обратить внимание на структуру власти, то как раз этого силового инструмента у команды Зеленского и его «Слуги народа» нет. Потому что в силовых структурах он везде на компромиссах, там господин Аваков и компания.

А значит, этот кризис, который пока выразился в этом перераспределении, реванше региональных элит в отношении центра, будет очень длинным и затянутым. Особенно учитывая, что всё это оформление нового расклада происходит в условиях: а) резкого экономического падения, б) роста социального недовольства, потому что карантинная политика и затухание экономической жизни уже ударило всем по карманам. Вопрос номер один: за последствия карантинной политики, грубо говоря, будет отвечать центр или регионы?» – отметил эксперт.

«Заглядывая вперёд, я думаю, что Киев в лице президента, парламента, Кабмина, получит «красную карточку» к весне. И самыми большими заинтересантами показать «красную карточку», то есть с идеей перемен будут те самые региональные элиты, которые сейчас, благодаря децентрализации и политической коррупции, взяли власть на местах», – заключил Ермолаев.