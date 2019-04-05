Украинское безумство продлится еще полсотни лет

05.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине продолжается националистическая лихорадка, а потому сегодня бесполезно о чем-либо говорить с украинскими политиками.

Такое мнение в комментарии “Московскому комсомольцу” высказал российский писатель и политик Эдуард Лимонов, отвечая на вопрос, что бы он спросил кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“У меня нет к ним никаких вопросов. Я бы хотел, чтобы победил Зеленский, потому что очень уж отвратителен Порошенко. Но вообще они все более ли менее одинаковые. У них там националистическая лихорадка, какие могут быть вопросы? С ними бесполезно говорить.

Они будут безумными еще полсотни лет и потом, возможно, постепенно придут к чему-то адекватному. Понимаете, я же сам из этих мест. Я жил в Харькове, там провел детство, часть юности, там могилы моих родителей – так что я этот народ знаю очень хорошо. Спрашивать мне у них нечего”, – подчеркнул Лимонов.