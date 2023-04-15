Украинское ЦИПсО разжигает конфликт православных и мусульман в Москве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Видео акта вандализма с сожжением Корана было размещено вчера в телеграм-канале «Восточный свяZной». На видео была наложена песня Стаса Михайлова «Святая Русь» и титры: «Москва для русских. Знайте свое место». На заднем плане четко видно церковь, расположенную на озере Белое в Косино-Ухтомском районе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Авторы тг-канала сопроводили видео осуждающей подписью: «Для дегенератов, устроивших это надругательство над священным писанием в священном для православных месте наверное не дошла информация, что власти перенесли место строительства мечети».

Несмотря на то, что канал имеет менее 4,3 тыс подписчиков, публикация стала активно перепечатываться на Украине. Там уже не жалели красок, чтобы разжечь межрелигиозную рознь. То ли скандальное видео было намеренно размещено на фальшиво-патриотическом канале, то ли ЦИПсО мониторит все публикации в российском «Телеграме» и умело организует провокации.

Ролик был размещен в 18.30 вечера, а уже в 22.30 управление по Восточному административному округу Москвы главного следственного управления СК РФ возбудило уголовное дело по факту публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Озеро Белое для провокации было выбрано неспроста. В феврале местным жителям стало известно, что правительство Москвы разрешило там строительство мечети. Общественных слушаний по этому поводу проведено не было. Близость проектируемого объекта религиозного культа к православному храму вызвало возмущение.

В марте прихожане одной из церквей устроили стихийный митинг протеста. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил митингующим вместо протестов отправиться на передовую и «показать свой патриотизм на деле».

На проблему еще в феврале обратил внимание председатель Национального антикоррупционного комитета, член совета по правам человека Кирилл Кабанов и пообещал разобраться.

Уже в начале апреля правительство Москвы нашло компромиссное решение: мечеть будет строиться в другом месте – рядом с метро «Косино». Это неэффективно используемая территория, которую впоследствии благоустроят. Площадь объекта составит 2,5 тысячи квадратных метра, хотя среди местных жителей распространялись слухи о том, что площадь мечети будет 40 тыс. кв. м. Мечеть будет располагаться в отдалении от жилых массивов.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, вопрос согласован с Патриархом Всея Руси Кириллом и председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином.

«Важнейшее, прецедентное решение. Мы все стали свидетелями того, как эта тема стала одной из ключевых для раскачивания ситуации в России в самой тонкой сфере, в этно-конфессиональных отношениях. Москва взяла инициативу в свои руки. Городские власти с пониманием отнеслись к основной просьбе жителей города, исповедующих православие, которые никогда не выступали против москвичей-мусульман, а лишь отстаивали дорогую для них святыню», – отреагировал тогда политолог Сергей Карнаухов.

Конфликт в Косино-Ухтомском районе активно освещался и раздувался либеральными СМИ-иноагентами. Видимо кого-то очень не устроило, что он мирно разрешился. Неслучайно скандальное видео было вброшено накануне православной Пасхи.