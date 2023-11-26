Украинское ЦИПсО запустило кампанию по разложению российского фронта и тыла

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вражеское ЦИПсО продолжает «качать» тему недовольства родственников мобилизованных участников СВО в расчёте на дестабилизацию российского тыла.

Накануне выступающий за демобилизацию анонимный телеграм-канал «Путь Домой» запустил флешмоб, в рамках которого призвал наклеивать на свои автомобили надписи с требованием о возвращении призванных военнослужащих. Анонимы также призвали участников акции присылать им фото размещенных материалов – якобы, для демонстрации массовости (а на самом деле, для отчёта перед спонсорами-заказчиками). Подобная раскачка недовольства несколько месяцев назад уже привела к несанкционированным протестам в Дагестане. И вот теперь враг пытается повторить диверсию в других регионах РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Никакое благое дело в принципе не может быть анонимным. Анонимность уже сама по себе здесь говорит о многом. Второе – это «темник» ЦИПСО, которые активнейшим образом эту тему «качают». Третье – это все методология, которую использовал Навальный со своей тусовкой: наклеечки, баннерочки и прочее-прочее», – сказал «ПолитНавигатору» обозреватель Армен Гаспарян.

С его оценкой согласен и Роман Насонов, военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь». По его мнению, невозможно поверить, чтобы за кампанией по демобилизации стояли простые энтузиасты.

«Абсолютно точно ясно, что деньги на подобную кампанию берутся с территории Украины», – сказал Насонов.

По его словам, на самом деле в войсках есть ротации.

«Среди различных подразделений на фронте есть ротации – с первого во второй эшелон, со второго – в резерв. Сказать, что там легко – конечно, никто не скажет. Но если только воины, которые находятся на передовой, узнают о «пятой колонне», им будет просто обидно. Солдат, как и всегда в период войны, нужно поддерживать, а не повторять разложение фронта, что удалось немцам в 1917-18 годах. В советское время никогда подобного не допускалось – афганские события, Ангола. Поэтому абсолютно точно, что эта кампания – враждебная нам деятельность, проплаченная из Украины. И страны НАТО приложили к этому определенную руку. Крайне жаль, что часть нашего населения обманом удалось завлечь в это движение», – сказал Насонов.

«Это просто провокация. Предлагаю на нее не поддаваться, это запускают наши враги, это совершенно понятно. Тот, кто будет этим заниматься, будет нарушать действующее законодательство. Это делают те, кто хочет посеять у нас раздор, спровоцировать людей против власти, кто хочет у нас внутренней дестабилизации. Я уверен, что эти люди связаны с иностранными спецслужбами – украинскими, американскими или какими-то другими. К этому нужно относиться, как к тому, что хотят наши враги, а, если хотят наши враги, значит, нам это делать ни в коем случае нельзя», – считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев.