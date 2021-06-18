Украинское дно: Пенсионерку судили за советские открытки в «Одноклассниках»

18.06.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

В контактном зоопарке очередное здобуття — макаки сцапали и засудили пенсионерку за то, что она публиковала в «Одноклассниках» советские открытки. Да, это могла быть ваша мама или родственница, соседка или школьная учительница — «особо опасной преступнице» 60 лет. А у кого на постсоветском пространстве в соцсетях нет поздравительных открыток хотя бы с 9 Мая? И только на Украине за это судят.

Итак, год назад пресс-служба СБУ отрапортовала: «Следствие установило, что жительница Черноморска Одесской области размещала на своих страницах в соцсетях сообщения, материалы для которых она брала на российских пропагандистских ресурсах. В ходе обысков у женщины изъяли компьютерную технику и мобильные гаджеты со следами противоправной деятельности».

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Задержанной инкриминировали две уголовные статьи — насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также распространение коммунистической символики. А в качестве меры пресечения избрали ночной домашний арест. «И это несмотря на тяжесть статьи!», — вопили свидомые СМИ, а патриоты требовали «Любительницу русского мира на нары!».

В качестве вещдоков к делу приложили скрины с открытками — ко Дню Неизвестного солдата, к годовщинам создания Советского союза и комсомола и т. п. Красные звезды, Георгиевские ленты — весь расстрельный набор, тем более, по мнению эсбэушных экспертов, «художественной ценности они не представляли». А значит что это? Правильно — пропаганда! И — о, ужас — следствие установило, что безобидные открытки пенсионерка брала из групп «Мы из СССР», «Влюбленные в Россию», «Антимайдан», «Россияне за Донбасс!» и прочих.

Сделала женщина и следующий перепост: «Если в Киеве, матери городов русских, запрещают русский язык, значит мать оккупирована! Пора освобождать мать городов русских от поганых шароварников». Что вмиг было квалифицировано как «призыв к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства». Перепостила она и изображение советского герба с текстом «Даже когда мать умирает, она не перестает быть матерью. И другой мамы у человека уже не будет. Так же и с Родиной» — вот за что задержали несчастную женщину!

И вот на днях состоялся суд, вынесший пенсионерке приговор. Правда, виновной в призывах к свержению государственной власти судья ее не признал! Несмотря на то, что эсбэушники представили лингвистическую экспертизу, в которой «поганые шароварники» были названы «националистически настроенными лицами» (на воре и шапка горит?), судья посчитал данное высказывание метафорой, а по поводу «пора освобождать» заключил так: «Лексема «освободить» не эквивалентна лексеме «захватить». Собственно, пришел к выводу, что никого эта пенсионерка не собиралась свергать.

Но если бы судья поставил на этом точку и полностью оправдал женщину, то понимаете же, что бы случилось? И на работу и домой к нему бы вмиг примчался условный Стерненко сотоварищи, и как сидорову козу того судью люстрировал. Поэтому за открытки женщину таки пришлось осудить — она получила год ограничения свободы условно.

С одной стороны, в украинских реалиях такому приговору суда остается лишь радоваться — как говорится, спасибо, что вообще не убили. С другой, а кто ей отобранный кусок жизни вернет? Ведь можно только представить, что чувствовал человек уже не в молодом возрасте, находясь под следствием, ограбленный («изъяли компьютерную технику и мобильные гаджеты»), униженный, которого судили за правду и за память?.. Еще и плюнули в эту память, и поковырялись в ней без наркоза.

А самый цинизм в том, что так, как писала в «Одноклассниках» эта женщина, думает и судья и, вероятно, даже сами эсбэушники. А по улицам при этом свободно ходит тот же Стерненко, таская за собою багаж тяжких уголовных статей, включая убийство. Причем, он просто самый распиаренный, а так-то тут на каждом хуторе по своему гуляющему на свободе Стерненко.

Позор такому государству. И — да — хорошо, что мои бабушки-дедушки до этого не дожили. Да и родители тоже.