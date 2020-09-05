Украинское экономическое чудо: На Западе такого не ожидали

05.09.2020, Киев, Александр Ростовцев

Шесть лет назад, на волне экстаза от «пэрэмоги революции гидности», крикливая секта свидетелей «Евромайдана» всякий раз поднимала радостный вой «Весь мир с нами!», реагируя на каждый благосклонный взгляд Запада в свою сторону.

Время шло, радостные вопли слышались всё реже, пока не исчезли совсем. Огромные сверкающие надежды на «евроинтеграцию», как на гарантию скорого «украинского экономического чуда», постепенно съёжились до робких мечтаний о «новом плане Маршалла для Украины», пока окончательно не рухнули в грязную лужу под недовольное бормотание «Запад предал Украину».

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Смена властной верхушки с Порошенко на новую Зе-команду на короткое время породила среди оптимистов иллюзию, будто проект гигантского кондитерского магазина на месте Украины трансформируется на что-то более заманчивое, что приблизит Неньку к заветным западным стандартам, однако чуда не произошло: вслед за российскими инвесторами на выход из «европейской державы» потянулись и западные коллеги со своими капиталами, а те, кто планировал зайти, – передумали.

Президент Зеленский, посещая Давосский экономический форум в феврале 2020 года, с высокой трибуны расписывал прелести своей новой экономической политики, заманивая в страну инвесторов.

Провластные украинские СМИ подхватили тему, сочиняя умильные сюжеты о «небывалом прорыве в Давосе», достигнутом украинской делегацией, однако реальное положение дел оказалось серым и неприятным, как хмурое утро после генеральной пьянки.

Все усилия свидомого агитпропа разрушил одной статьёй русскоязычный финансист из Германии Сергей Креймер, рассказавший в Facebook, что главную тему обсуждения украинских дел иностранными инвесторами в Давосе можно было охарактеризовать фразой «Как покинуть рынок Украины в 2020 году с минимальными потерями».

По словам Креймера, 255 (двести пятьдесят пять!) ведущих компаний Европы специально встретились на форуме в Давосе, чтобы обсудить дела свои скорбные, касающиеся положения подразделений на Украине. Речь шла не о сверхприбылях, и даже не о просто прибылях, а о том, чтобы выработать единую стратегию ухода с украинского рынка если не с нулевыми потерями, то хотя бы малой кровью.

В принципе, Креймер не сказал ничего нового. Перетирая свои украинские проблемы, западные бизнесмены говорили о том, с чем они сталкиваются на Украине все последние 28 лет: повальные кумовство и коррупция, юридический и налоговый беспредел, низкий профессионализм и алчность чиновников, готовых ради сиюминутной выгоды резать кур, несущих золотые яйца. Наконец, о том, что украинское государство видит в иностранных инвесторах не помощников и партнёров, а дойную корову.

Кремер пересказывает поразившую историю, услышанную на форуме, о том, как небольшая западная компания приобрела на Украине коммерческую недвижимость на 25 млн евро, которую у неё тупо «отжали», а саму компанию удалили из Единого государственного реестра.

В 2016 году одесские чиновники санкционировали распашку 11 га виноградников в районе села Шабо, принадлежащие французскому виноделу Кристофу Лакарену. С тех пор, как Лакарен взял землю в долгосрочную аренду у местных жителей, ему не дают спокойно работать правящие местечковые жлобы, приглядевшие те земли под застройку и строительство мусоросжигательного завода.

Лакарен поведал прессе, что в одну из ночей его виноградник перекопали трактор К-700 с бульдозером, а вызванная на место происшествия полиция просто не приехала.

И это всего лишь пара фактиков среди великого множества примеров того, как украинская власть, наплевав на собственные гарантии и обещания, сделала заложников из добросовестных иностранных инвесторов, поверивших в возможность спокойно и прибыльно работать на Украине.

Перспективам ведения дел на широких украинских просторах в Давосе был поставлен неутешительный диагноз: в здравом уме вкладывать деньги в Неньку никто не станет.

Это, фактически, уже не просто констатация факта «Украина является ненадёжным партнёром». Это предъявление «чёрной метки» украинским властям иностранным бизнес-сообществом.

Впрочем, как отмечают (в том числе) иностранные деловые издания, некоторые инвесторы вкладываются в спекулятивный бизнес на Украине (вроде китайцев, охотно выкачивающих пшеницу, которую прекратили закупать США и ЕС).

Перефразируя одного мультипликационного персонажа, Украина сегодня – это прогорающее казино с блэк-джеком и дешёвыми шлюхами, рай для аферистов и ликвидаторов.

Если отследить, какие иностранные компании собирались зайти, да так и не зашли (или уже покинули Украину), испугавшись организованного «гиднюками» бардака, разгула бандитизма и всепожирающей коррупции, список выходит внушительный.

Это знаменитая шведская сеть IKEA, финская компания Stockmann с принадлежащим ей международной сетью одежды Seppala, ещё один финский ритейлер модной одежды Finn Flare, сеть магазинов британской одежды Peacocks, именитый производитель одежды из Нидерландов Mexx.

Из Украины сбежали даже польская компания EM&F, прихватив с собой бренды River Island и Esprit. Грозится улететь домой, в Венгрию, лоукостер WizzAir. Прекратили работать Авиалинии Харькова, имевшие солидную поддержку иностранных инвесторов.

Ещё в 2014 году свернула бизнес на украинском рынке немецкая сеть строительных гипермаркетов Praktiker, в 2015 году сделали прощальный взмах рукой автоимпортёры – японская Honda и китайский BYD. Как от чумы сбежали в более спокойные места Beiten Burkhardt, Chadbourne & Parke, Noerr, Schoenherr.

Помимо бандитизма и коррупции иностранных инвесторов отпугивает нестабильная украинская экономика, неустойчивая гривна и обнищание населения.

Компания IKEA рассматривала возможность выхода на украинский рынок, и даже инвестировала достаточно большую сумму в проведение предварительных исследований и подготовительных работ, однако в процессе приобретения участков для размещения своих торговых площадей и складов, столкнулась с поразившей воображение представителей IKEA чиновничей коррупцией.

Глядя на мытарства IKEA заходить на Украину резко передумали и другие гиганты.

Родриг Мерхеж, президент авиакомпании UM Air, уверен, что именно коррупция и кумовство не позволяют другим иностранным компаниям зайти на рынок Украины. Он привел в пример, как лоббировались интересы МАУ Коломойского.

«Все авиакомпании, кроме МАУ, выполняли полеты из аэропорта за максимальную стоимость и при этом должны были оплачивать услуги Борисполя на условиях предоплаты. А МАУ, имея колоссальные скидки, лишь наращивала долги аэропорту», – жалуется Мерхеж.

Западные деловые издания отмечают, что иностранные инвесторы не доверяют зависимой судебной системы Украины от произвола чиновников, имеющих огромное влияние на систему принятия решений.

Зеленский мог обещать в Давосе инвесторам луну и все звёзды небесные, однако большинство наблюдателей не забыли резонансные коррупционные скандалы, произошедшие по вине уже новой власти.

Так, например, компании Royal Dutch Shell пришлось жаловаться в Американскую торговую палату за дискриминационную политику в отношении сети её АЗС на Украине и проигранные суды всех инстанций, выписавшие штраф аффилированной с Shell компании «Альянс Холдинг».

Украинская дочка французского фармацевтического концерна Sanofi-Aventis Ukraine также подверглась необоснованному штрафу в 46 млн гривен ради предоставления преференций «Байнер Групп», принадлежащей одному из украинских нардепов.

Руководство люксембургской ArcelorMittal также имеет массу претензий к украинским чиновникам и судебным органам за принуждение к дополнительным обязательствам, являющихся не более чем коррупционной данью в пользу курирующих металлургическую отрасль чиновников.

Из родного для Зельца Кривого Рога чиновники вышвырнули канадскую компанию Black Iron, получившую официальное разрешение на добычу железной руды и строительство горно-обогатительного комбината. Земельный участок, купленный канадцами, возвращён в госсобственность.

С другой стороны, инвестиционную привлекательность Украины все годы её дегенеративной «незалежности» портила «офшоризация» экономики. По данным независимых украинских экономистов, львиная часть капиталов, приходящая на Украину из-за рубежа в виде инвестиций, инвестициями не являются. Это не более чем операции по рефинансированию украинских компаний средствами, выведенными в офшоры их хозяевами.

За всю «незалежность» на Украину пришло (если не считать российских инвестиций) $65 млрд, из которых по крайней мере $50 млрд – средства с офшорных счетов. Оставшиеся $15 млрд, поделенные на время и размазанные по территории, способны вызвать разве что слёзы.

Из чего следует, что украинские власти должны ценить и оберегать персонально каждого добросовестного инвестора. Однако система, выстроенная за почти 30 лет временщиками и компрадорами, упорно называющих себя «патриотами Украины», создана исключительно с целью личного обогащения людей, идущих во власть, с психологией «нацарював трыста карбованцив, тай втик».

Из чего следует, что Украине суждено уже в обозримом будущем скатиться в подобие африканского бантустана, если только у её народа однажды не проснётся решимость взять всю ответственность за происходящее в свои руки.