Новости Украины

На Украине арестовали мэра поселка Дымер Киевской области Александра Харченко, вся вина которого состоит в том, что когда город заняли российские войска, он организовал бесперебойную работу городских коммунальных служб в военное время. Теперь его обвиняют в «работе на оккупантов» и могут надолго посадить в тюрьму.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

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39-летний Харченко руководил поселком Дымер в Вышгородском районе. По данным американских журналистов, на сотрудничество с Россией чиновник пошел сразу после того, как российские войска заняли населенный пункт. Он якобы добровольно предложил свои услуги и возглавил местную администрацию.

«Коллаборант предложил возобновить работу основных местных служб и добиться того, чтобы жители Дымера стали хорошо относиться к оккупантам», – говорится в обвинительном заключении в отношении Харченко.

Доказательством в суде может быть видео, обнародованное 28 марта Минобороны России. На нем русские военные раздавали гуманитарную еду местным жителям, а Харченко, стоя рядом призывал жителей не опасаться россиян.

Когда российские войска отступили из Киевской области, Харченко даже не думали забирать. Поэтому украинские полицаи довольно быстро его задержали и поместили под стражу.

Если «вину» поселкового головы Дымера смогут доказать в суде, ему грозит крайне суровое наказание за «госизмену». Во время военного положения это преступление приравнивается по тяжести к убийству человека – могут посадить в тюрьму сроком от 12 до 15 лет.

Также Харченко является фигурантом статьи Уголовного кодекса «шпионаж» – от 10 до 15 лет тюрьмы.

Это далеко не единичный случай преследования украинской охранкой тех местных жителей украинских городов и сел, которые шли на сотрудничество с российскими военными, поверив заверениям в том, что «Россия отсюда не уйдет» и «Россия пришла навсегда». И не всем арестованным, убитым и пытаемым в подвалах СБУ так повезло, как жителю Изюма Харьковской области, которому, как сообщает сайт украинской Генпрокуратуры, «заочно сообщено о подозрении в коллаборационизме». Вся «вина» этого человека в том, что он «занимался учетом и распределением лекарственных средств в качестве гумпомощи от представителей страны-оккупанта».

Такие случаи должны заставить российское командование более ответственно относиться к защите и безопасности тех жителей освобожденных территорий, которые идут на сотрудничество с ВС РФ и в случае необходимости отступления из этих населенных пунктов, обеспечивать этим людям и их семьям безоговорочную и обязательную эвакуацию на безопасные территории. Лояльным к России человеческим ресурсом разбрасываться нельзя, таких смелых активистов на Украине сейчас не так много, а если не заботиться об их безопасности, то не стоит и рассчитывать на сотрудничество со стороны местного населения.