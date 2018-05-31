31.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Украинское государство – это диагноз заразной болезни

История с инсценировкой убийства в Киеве беглого российского журналиста Аркадия Бабченко показывает несостоятельность украинского государства.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Сергей Михеев.

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«Если украинская власть и СБУ практикуют подобные штуки и считают их нормальными, вовлекая в это мировое сообщество и собственных политиков вплоть до премьер-министра, где гарантия, что все случаи «российского терроризма», которые мы видели за последние четыре года, не были такой же постановкой и такой же фальсификацией. Это один из признаков несостоявшегося государства – неспособность понять такие простые вещи.

Когда премьер-министр и министр иностранных дел, считающие себя политиками иностранного государства, вовлекаются в дешевую постановку и считают, что это нормально, вы понимаете, что в голове у этих людей. Вот это то, что есть их государство -диагноз», – сказал Михеев.

Он обратил внимание на то, что ни по одному из случаев, в которых на Украине обвиняли Россию, до сих пор нет результатов следствия, решений суда, пойманных киллеров. Однако мировое сообщество это не смущает.

«Я бы не обольщался по поводу того, что этому никто не поверит. У кого стоит задача поверить – поверят. Одним это положено по службе, другим заплатили, а третьи ни хрена не соображают. Покажут человека, который признается, что они лично встречался с резидентом ФСБ. Вот денежки, вот орудие преступления – вам все покажут. Несомненно, те, кто за это отвечает, в том числе и в западных СМИ, будут это тиражировать», – заявил политолог.