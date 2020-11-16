«Украинское государство исчезает» – экономист

16.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Требуя от местной власти исполнять такие незаконные постановления Кабинета министров Украины, как введение нового карантина, киевское руководство стимулирует сепаратизм на местах и фактически уничтожает собственное государство.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экономист Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Управление в нашем государстве деградировало полностью. И то, я думаю, что топ-управленцы в нашем государстве даже не знают, что такое управление, хотя это целая наука в области экономики, и людей этому долго и упорно учат. Это происходит из-за инфляции государства на Украине. То есть оно (государство – прим. ред.) постепенно исчезает.

Римляне говорили, что государство – это закон. А теперь посмотрим – а насколько законны требования Кабмина? А что, мэр является служащим Кабмина, что он должен выполнять распоряжения Шмыгаля? Или, может, местные депутаты являются служащими Кабмина?

Нет, это местная власть, они должны подчиняться закону, которым постановление Кабинета министров не является. То есть, постановление Кабинета министров обязательно для исполнения Кабинетом министров, а не мэрами и не местными советами», – сказал он.

Также Всеволод Степанюк отметил, что, таким образом, киевское правительство стимулирует сепаратизм и уничтожает своё государство.

«То есть, государство, с самого центра, выдаёт заранее незаконные распоряжения и поэтому идёт невыполнение этих распоряжений, что, опять же, ведёт к развалу государства. То есть, сепаратизм стимулируется с центра», – резюмировал эксперт.