Украинское государство продолжает нагнетать коронавирусную панику

18.03.2020, Киев, Игорь Петров

Статистически достоверных данных, которые позволяют судить о начале эпидемии коронавируса в Украине, еще нет, но при этом центральные и местные власти уже раздувают панику.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За все это время пока изо всех утюгов на неокрепшие мозги украинского обывателя выливались ушаты катастрофической информации о страшном коронавирусе, было проведено всего-навсего 500 тестов на наличие коронавируса. Если посмотреть на те данные которые пока что публичны, то МОЗ подтверждает три случая заражения в Украине и одну смерть.

Это не то что не похоже на эпидемию, это вообще похоже на какой-то бред сумасшедшего. Я охотно верю, что из 500 тестов 3 могут оказаться положительными, но этого вообще не достаточно для того, чтобы хоть что-то говорить о статистической значимости подобного исследования.

Напомню, что при заранее известной генеральной совокупности и при абсолютно стохастической выборке 400 человек с 95-процентной вероятностью хватает, чтобы дать ответ на какой-либо из постоянных вопросов, если речь идет о социологическом опросе. А мы не знаем, сколько в Украине живет украинцев, потому что оценочная перепись – это не перепись населения.

Мы имеем только 500 тестов, но неизвестно – 35, 37, 22 или 40 миллионов человек. Если бы было 500 тысяч тестов, уже на этом количестве можно было бы говорить, что из вот такого-то количества протестированных в течение какого-то время выявлено вот такое количество зараженных, из них вот такое-то заболевших, вот у этих длится инкубационный период. Ну тогда да.

Но 500 тестов – это вообще ни о чем. То есть совсем не о чем говорить. Нет тестов – дорогие товарищи, если у вас чего-то нету, то, во-первых, надо об этом сказать, чтобы люди не ломились в инфекционные больницы с требованием «организуйте нам пожалуйста» потому что это бесполезно и опасно. И тут, как бы это опять-таки смешно не показалась, но милицейская охрана вокруг инфекционных больниц имеет смысл против напуганной толпы.

Но панику-то сеет государство. А как иначе можно расценить, допустим, недавнее заявление КГГА, обращение к торговым сетям – уважаемые, сделайте стратегический запас продуктов на 2 недели. Это как? Или выступление отдельных мэров городов, что, вот, там масса других стран закрывает свои границы, а мы что, типа самые «умные», мы же должны сделать то же самое», – сказал Гаврилечко.