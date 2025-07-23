Украинское государство распалось на враждующие корпорации – философ Дацюк

Украинское государство давно распалось на отдельные институциональные «корпорации», преследующие меркантильные интересы и игнорирующие Конституцию.

Об этом на канале «Дикий-Live» заявил ранее горячо поддержавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Если государственные органы перестают выполнять Конституцию, то государства нет. Есть частные корпорации, они секторально разделены. Вот, есть корпорация финансовая, у неё там свой бизнес, свои представления. Есть корпорация снабжения фронта , тоже свой бизнес, свои представления», – сказал Дацюк.

«Невыполнение Конституции, особенно государственными органами, стало нормой. Конституция это была последняя цитадель. Государство есть, пока выполняется Конституция хотя бы государством. Я не говорю уже гражданами, бизнесом, отдельными активистами и так далее. Ну, об этом даже речи не идет. Но хотя бы самими государственными органами.

«Есть корпорация медиа, тоже свои представления, свои правила игры и так далее. Государство у нас разделилось на корпорации. А есть еще корпорация активистов, национал-патриотов, у них тоже свои представления.

Государство, как таковое, исчезло, потому что лишь Конституция позволяла им всем находиться в отношениях, более-менее устремленных к общему благу. Когда Конституция не выполняется, распадается государство и распадается представление об общем благе.

У нас по факту нет государства. Мы находимся худо-бедно в функциональных остатках его руководства отдельными процессами.

Это возникло не сегодня, это еще год назад возникло. То, что сохранились – рудименты, как президент, который что-то говорит, подписывает законы, парламент, который худо-бедно заседает, это всё рудименты. Вы не представляете, как быстро это обанкротится, не дай бог закончится война. Просто вот так, по щелчку пальца», – добавил философ.