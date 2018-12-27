Украинское государство уничтожает само себя

27.12.2018, Москва

Украина не может существовать за счёт собственного внутреннего ресурса, поскольку полностью его уничтожила, и теперь может надеяться только на внешнее финансирование.

Об этом в ходе пресс-конференции «Военное положение, церковный раскол и разрыв большого договора: Украино-российские отношения в 2018 году» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине нет оппозиции в нормальном понимании. Для того, чтобы понять украинскую политику, нужно понять, что это не политика государственная, это – политика абсолютно местечкового уровня. То есть если вы находите какой-то глухой райцентр, где до сих пор не знают, что в 1917 году произошла революция, и у них там то комиссары управляют, то урядник возвращается. Кто с револьвером – тот и захватил власть. Вот это, по большому счёту, ситуация на Украине», – отметил эксперт.

По его мнению, никто не может спрогнозировать действия украинских политиков, поскольку они не поддаются логике.

«И когда они рассказывают о каких-то своих сложных построениях, то это, опять-таки, сложные построения детей в песочнице, которые тоже иногда играют в политику. Именно поэтому иногда очень трудно понять украинских политиков: на них смотрят и думают: «Они же сейчас будут действовать логически». А они действуют вопреки всякой логике», – добавил политолог.

Также он отметил, что украинские элиты вынуждены существовать за счёт внешнего финансирования, так как уничтожили весь внутренний ресурс.

«Ни для кого не секрет, что это государство за счёт внутреннего ресурса существовать не может, только за счёт внешнего. Не важно, кто будет давать деньги: Соединённые Штаты, МВФ, Россия, Европа… Кто-то должен финансировать существование любого украинского режима. Всё, у них больше нету возможности существовать за счёт внутреннего ресурса, они его полностью уничтожили. Сами, кстати, уничтожили. Им, конечно, помогли добрым советом, но всю основную работу они выполнили сами», – резюмировал эксперт.