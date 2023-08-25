Украинское государство зарабатывает на крови народа – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
25.08.2023 14:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика


Прикрываясь войной, украинский государственный аппарат занимается тотальным разграблением своего народа и западной материальной помощи.

Об этом в беседе с киевским журналистом Александром Шелестом заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прикрываясь войной, украинский государственный аппарат занимается тотальным разграблением своего народа и западной материальной помощи....

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«Мы находимся в условиях войны, воюют вооружённые силы, тероборона, обеспечивается тыл. И в это время – скандалы с государством, миллионы и миллиарды выводятся, тырятся, тратятся», – сказал эксперт.

«И это уже не смешно. Это уже не отдельный случай злоупотребления – это говорит о том, что государство, прикрываясь войной, зарабатывает на войне. Более того, зарабатывает не на продуктивной экономике, потому что экономика лежит, ВПК в состоянии паралича, разрушен. А зарабатывает на тех поступлениях, которые Украина в условиях войны получает от своих внешних партнёров.

То есть оно крадёт помощь, а значит, участвует в смертях на войне. Потому что чего-то недостаёт, что-то не доезжает. Оно жирует на бедах тыла, потому что кому-то недоплачивается», – возмутился политолог.

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