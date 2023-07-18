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Украина очень нуждается в кассетных боеприпасах и надеется, что они помогут добиться успехов на фронте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ВВС заявил украинские военные .

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«Мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но на самом деле это практически невозможно», — сказал командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский, курирующий буксующее наступление ВСУ.

Он добавил, что украинская армия старается отвевать Артемовск, но признает, что спустя более месяца после начала долгожданное наступления Украины на нескольких фронтах оно идет медленнее, чем многие надеялись, поскольку территория насыщена минами и оборонительными заграждениями.

«Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы», – сокрушается генерал.

При этом он говорит, что на севере и юге от Артемовска Украина отвоевала лишь 30 квадратных километров. Добавим, что пока здесь ВСУ не удалось занять ни одного населенного пункта.

В свою очередь полковник Александр Бакулин, командир 57-й бригады, командир 57-й бригады ВСУ, воюющей под Артемовском, надеется на успех.

«Если мы приложим немного усилий, Бахмут можно будет окружить», — говорит командир.

Он добавляет, что движение вперед хотя и медленное, но повысило боевой дух, так что «легче переносить потери».

«Впервые на восточном фронте численность украинских войск теперь соответствует численности российских войск – около 160 тысяч человек. Однако Украина по-прежнему уступает российской артиллерии», – передает слова военных ВВС.

Бакулин говорит, что кассетные боеприпасы нужны, чтобы «нанести максимальный урон вражеской пехоте».

«Чем больше пехоты погибнет здесь, тем больше их родственники в России будут спрашивать свое правительство «почему?», – заявляет комбриг.

Впрочем, он уточнил:

«Я не могу сказать, что кассетные бомбы решат все наши проблемы на поле боя».

Сырский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы прибыли на Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней.

«Мы видели поставленные США гаубицы M777, которые будут стрелять снарядами, уже на позициях вокруг Бахмута», – описывает увиденное британский журналист.

Командующий Сухопутных войск Украины подчеркивает, что возвращение города под украинский контроль будет иметь не только символическое, но и стратегическое значение как ворота в другие ключевые города региона.

«Наши люди ждут побед. Им нужны маленькие победы», – резюмировал Сырский.