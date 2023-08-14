Украинское командование готовится к повторному наступлению на Киев

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Чтобы начать наступление со стороны Белоруссии, России понадобится не менее полутора месяцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, посетивший Ровенскую область, где обустраиваются новые оборонительные позиции.

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Он считает, что в настоящее время на данном направлении нет признаков того, что ВС РФ готовятся к наземной наступательной операции.

«Что будет в будущем – мы не можем сейчас утвердительно сказать. Мы всегда рассчитываем на худший вариант развития событий. Если мы готовы к худшему сценарию, то будем готовы, если силы врага будут и меньше. Я скажу так, сейчас этой угрозы буквальной нет, но она может образоваться в дальнейшем. Чтобы врагу создать необходимые силы и начать здесь наступательные действия, ему понадобится не менее полутора месяцев», сказал Наев.

Он говорит, что дислокация в Белоруссии ЧВК «Вагнер» в Беларуси «является опасностью, но когда они создадут соответствующие или диверсионно-разведывательные группы, или наземную наступательную группировку, это и станет реальной угрозой».

У него поинтересовались, как можно оценить уровень угрозы повторного наступления на Киев.

«Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Так что, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами», – отметил генерал.

Впрочем, он оговаривается, что это не значит, что в дальнейшем наступление на Киев не может произойти.

«Все будет зависеть от «а» – принятия решений, «б» – от наличия сил и средств. Наша разведка постоянно мониторит ситуацию и своевременно доводит информацию до руководства ВСУ и соответствующих командующих группировок. Учитывая это, мы делаем все, чтобы повысить нашу способность не допустить успешных враждебных действий на Киевском направлении. Учитывая, что враг может сделать это в будущем – к этой работе мы привлекаем и председателей ОВА и другие составляющие силы обороны и безопасности», – резюмировал Наев.