28.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украинское командование и власти панически боятся утвердить Римский статут


Нежелание украинских властей ратифицировать Римский статут, привлекающий к ответственности виновных в военных преступлениях, лишний раз подтверждает многочисленные отчёты международных организаций с информацией о зверствах вооружённых формирований Украины в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявила украинский юрист Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если отойти от риторики, привычной уже шестой год на больших украинских телеканалах, и прочитать документальные свидетельства, которые очень аккуратно, но всё же выписывают – и ООН, и ОБСЕ, и Международный уголовный суд, то, на самом деле, следует спокойно констатировать, что военные преступления и преступления против человечества, убийства мирных жителей, а они все документируются, – это свойственно украинской армии.

И не зря, я считаю, что Донбасс уничтожался и отторгался специально, чтобы лишить чуждый регион поддержки, возможности голосовать, возможности сопротивляться, лишить прав, лишить всего», – заявила Лукаш.

Доказательством своих слов юрист назвала тот факт, что Украина до сих пор не ратифицировала Римский статут – устав Международного уголовного суда.

«Со всех утюгов украинские представители кричат о том, что творится на Донбассе, и почему-то Украина уклоняется от ратификации устава того суда, который привлекает к ответственности военачальников и руководителей государства за воинские преступления. Украинские чиновники не стесняются говорить, что боятся ратифицировать дословно – будут некие проблемы, как они говорят…

Я не могу сейчас говорить о неподконтрольной территории, я в целом не понимаю, как там устроена власть, что там происходит и опираюсь только на данные ООН. Я украинка, гражданка Украины и я констатирую, что в этих отчётах определены, обозначены, констатированы преступления против человечества, преступления военные, преступления против граждан по всему спектру их прав, начиная от жизни, свободы и здоровья до имущества, которые совершались властями Порошенко и сейчас продолжают совершаться», – констатировала Елена Лукаш.

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