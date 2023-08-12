Украинское командование: Мы не сможем повторить прошлогодний успех

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Российские войска намерены отбить территории, которые они потеряли во время отступления в прошлом году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Газете по-украински» заявил заместитель командующего Восточной группировкой ВСУ полковник Сергей Череватый, оценивая ситуацию на стыке Луганской и Харьковской областей.

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«Русские весной говорили о большом наступлении. Они все еще хотят сломать нашу оборону и оккупировать Донецкую и Луганскую области. А как максимум – выйти на позиции, которые мы уже отразили во время Харьковской операции. В течение длительного времени эти планы не могут реализовать», – сказал Череватый.

При этом он не соглашается, что русские перекинули на это направление силы с других участков.

«Они держали эти силы там постоянно. Все думают, что войска перебросили. Но мощную группировку русские имели там постоянно, они ее усиливают. Они готовят силы и время от времени пытаются пробить нашу оборону. Но большую группировку там держали постоянно. А до людей это дошло только после того, как я сравнил количество сил с советским контингентом в Афганистане. То есть для понимания, с какими силами мы имеем дело», – отметил полковник.

Издание обратило внимание, что ВСУ контролируют лишь небольшой процент Луганской области и поинтересовалось, есть ли у ВС РФ перспективы занять регион полностью

«Русские хотят оккупировать всю Украину», – ответил замкомандующего Восточной группировкой ВСУ.

При этом он признал, что повторить наступление прошлого года, в результате которого российская армия отступила со значительной части Харьковской области, невозможно.

«Харьковская операция имела свои особенности. Враг имел к нам пренебрежение и больше верил в свои силы. Военной хитростью и сноровкой мы добились успехов. Враг мощно окапывается, готовится к обороне, оборудует свои позиции. Повторить харьковскую операцию полностью невозможно, но какие-то элементы вполне реально», – считает Череватый.