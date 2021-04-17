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17.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Украинское командование не видит признаков российского наступления

Новости Украины

Россия не формирует на границе ударные группировки своих войск, поэтому говорить о готовящемся наступлении не приходится.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Наева, Россия, скорее, занимается демонстрацией силы, чем подготовкой к реальному наступлению на Украину.

«Уровень военной угрозы, который сейчас находится вокруг украинских границ, он вырос. Но на данное время критическая линия не перейдена. Мы на данное время не видим создания наступательных группировок…

[Развертывание полевых госпиталей] – это один из признаков приготовления к вражеским действиям. Действительно, сейчас полевые госпитали развернуты, но для создания ударных группировок обозначены батальонные тактические группы, другие силы и средства усиления, которые выделились и находятся около государственной границы, должны быть созданы ударные группировки.

То есть войска должны быть выстроены в боевой порядок и совершить мероприятия подготовки к наступлению. На данное время таких признаков нет, ударные группировки не созданы, все подразделения находятся в базовых лагерях, на полигонах и осуществляют выполнение мероприятий боевой подготовки, что на военном языке называется демонстрацией силы», – заявил Наев.

Напомним, ранее киевский пропагандист Дмитрий Гордон заявлял о то, что в 2014 году ВСУ и НАТО проспали подготовку к вводу российских войск в Крым, потому что не видели развертывания полевых госпиталей ВС РФ.


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