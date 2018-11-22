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22.11.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинское командование отправляет срочников на Донбасс

Из-за низкой укомплектованности подразделений ВСУ, находящихся в зоне «ООС», командованием операции принято решение направить в Донбасс призывников срочной службы.

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с низкой укомплектованностью подразделений 72-й бригады, командованием штаба «ООС» принято решение на укомплектование бригады личным составом, проходящим военную службу по призыву. Военнослужащие срочной службы, проходящие службу в Харьковской области в воинских частях А-0501 и А-1993, в ближайшее время, согласно указаниям генерального штаба ВСУ, будут переведены в указанную бригаду для дальнейшего прохождения службы», – сообщил Михаил Филипоненко.

Он также добавил, что данный факт вызвал волну возмущения среди родных и близких молодых бойцов, которые априори не должны находиться в зоне проведения «ООС».

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