Украинское командование перебрасывает в Донбасс новые танки

21.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Командование ВСУ стягивает в Донбасс дополнительное количество бронетехники для усиления ударной группировки.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что украинское командование продолжает наращивать боевой состав бригад, выполняющих задачи в зоне «ООС».

«По имеющейся информации, генеральным штабом противника принято решение о развертывании в штате каждой мотопехотной бригады танкового батальона вместо имеющейся сейчас танковой роты. Таким образом, предполагается существенно увеличить ударный потенциал украинских вооруженных формирований», – сообщил Безсонов.

По его информации, поставки танков в бригады уже начались.

«Разведка ДНР располагает достоверной информацией о прибытии танков в населённый пункт Новгородское, недалеко от Дзержинска. На территории Новгородского машиностроительного завода по адресу ул. Петровского 1, находятся около тридцати единиц танков 58-й отдельной мотопехотной бригады», – добавил представитель оборонного ведомства.

Он также отметил, что украинское командование вновь прикрывается мирным населением, располагая военную технику на объектах гражданской инфраструктуры.

Кроме того, Безсонов подчеркнул, что удаление скопления тяжелой техники противника от линии соприкосновения менее 5 километров является грубейшим нарушением Минских соглашений.