Украинское командование раздало элитным войскам поддельные аптечки, которые только убивают – Корчинская

Анатолий Лапин.  
21.07.2023 13:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Скандал, Украина


Украинским элитным войскам выдали аптечки, препараты и медсредства, которые не помогают, а убивают военных.

Об этом в эфире видеоблога депутата Верховной рады Алексея Гончаренко заявила жена украинского радикала, боевика Дмитрия Корчинского, медик-волонтер Оксана Корчинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским элитным войскам выдали аптечки, препараты и медсредства, которые не помогают, а убивают военных....

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По словам Корчинской, многие тысячи украинских боевиков снабжаются такими подделками.

«К сожалению, как и Китай, так и все третьи страны пытаются воспользоваться нашей бедой и загнать сюда весь ширпотреб по одному доллару, который потом приводит к гибели наших бойцов. Это самое страшное, потому что это не только Китай, еще и наши производители есть, которые пытаются, может быть, иногда по каким-то хорошим побуждениям, но некоторые злоупотребляют, чтобы заработать деньги, пытаются всякую пургу, хлам продать, чтоб в войска передать», – сказала волонтер.

Она рассказала, что побывала на фронте в одной из бригад ДШБ и увиденное ее шокировало.

«У них полному личному составу – это много тысяч бойцов – вручили командование медицинских сил аптечки с подделками. То есть с полным китайским хламом. Этот хлам рвется даже на обучении, не то, что но бойце. И это был шок, что они вручили полному личному составу. И говорят, что это не единственная бригада, которой командование медицинских сил вручило этот хлам», – заявила Корчинская.

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