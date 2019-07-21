21.07.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Украинское командование решило не доводить до подчиненных приказ о перемирии

Командование ВСУ сохранило за собой право применять оружие в условиях очередного «перемирия» против военнослужащих и мирных граждан республик, прикрывшись «неподконтрольными формированиями».

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он отметил, что по данным разведки ДНР командованием «ООС» разосланы указания в части и соединения, находящиеся в Донбассе, о целенаправленном недоведении до рядового состава точных требований наступившего перемирия в части касающейся применения снайперского вооружения и работы диверсионно-разведывательных групп, а также уголовной ответственности за ведения огня.

«Данная информация подтверждается и официальным штабом оккупантов об объявлении «режима тишины», где также нет ни слова о требованиях перемирия и ответственности за его нарушение. Таким образом, штаб «ООС» заранее пытается снять с себя ответственность за будущие обстрелы и переложить вину на своих якобы неподконтрольных боевиков, которые будут выполнять их указания по ведению огня», – рассказал Басурин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть