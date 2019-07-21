Украинское командование решило не доводить до подчиненных приказ о перемирии

21.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Командование ВСУ сохранило за собой право применять оружие в условиях очередного «перемирия» против военнослужащих и мирных граждан республик, прикрывшись «неподконтрольными формированиями».

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что по данным разведки ДНР командованием «ООС» разосланы указания в части и соединения, находящиеся в Донбассе, о целенаправленном недоведении до рядового состава точных требований наступившего перемирия в части касающейся применения снайперского вооружения и работы диверсионно-разведывательных групп, а также уголовной ответственности за ведения огня.

«Данная информация подтверждается и официальным штабом оккупантов об объявлении «режима тишины», где также нет ни слова о требованиях перемирия и ответственности за его нарушение. Таким образом, штаб «ООС» заранее пытается снять с себя ответственность за будущие обстрелы и переложить вину на своих якобы неподконтрольных боевиков, которые будут выполнять их указания по ведению огня», – рассказал Басурин.