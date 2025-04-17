Украинское командование устроило из ВСУ поточный «мясной конвейер» в Поповке

Максим Столяров.  
17.04.2025 22:25
  (Мск) , Москва
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Белгород, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В селе Поповка Белгородской области организован конвейер по непрерывному уничтожению живой силы ВСУ, которая продолжает прибывать каждую ночь.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В селе Поповка Белгородской области организован конвейер по непрерывному уничтожению живой силы ВСУ, которая...

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«Продолжается вот эта эпопея противника с Новыми Крынками, в Поповке в Белгородской области. Ничего там сверхъестественного не происходит – как они сидят там в западной части Поповки, там их и убивают.

Ночью туда новых приводят пешком. Опять днем убивают, опять ночью приводят пешком. Ну, спасибо за такой местной конвейер», – сказал Коц.

Военкор подчеркнул, что ВСУ предпринимали попытки прорыва, но были разгромлены.

«Попытались они во вторник утром снова прорваться бронегруппой в сторону Демидовки. Отряд БПЛА «Артиста» Росгвардии во взаимодействии с 34-й горной бригадой сожгли танк, сожгли им «Брэдли», и они, значит, оставшиеся две машины развернулись и предпочли ретироваться, передумали ехать в Россию. Вот, собственно, на этом направлении такая ситуация», – резюмировал военкор.

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