Украинское командование устроило из ВСУ поточный «мясной конвейер» в Поповке
В селе Поповка Белгородской области организован конвейер по непрерывному уничтожению живой силы ВСУ, которая продолжает прибывать каждую ночь.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Продолжается вот эта эпопея противника с Новыми Крынками, в Поповке в Белгородской области. Ничего там сверхъестественного не происходит – как они сидят там в западной части Поповки, там их и убивают.
Ночью туда новых приводят пешком. Опять днем убивают, опять ночью приводят пешком. Ну, спасибо за такой местной конвейер», – сказал Коц.
Военкор подчеркнул, что ВСУ предпринимали попытки прорыва, но были разгромлены.
«Попытались они во вторник утром снова прорваться бронегруппой в сторону Демидовки. Отряд БПЛА «Артиста» Росгвардии во взаимодействии с 34-й горной бригадой сожгли танк, сожгли им «Брэдли», и они, значит, оставшиеся две машины развернулись и предпочли ретироваться, передумали ехать в Россию. Вот, собственно, на этом направлении такая ситуация», – резюмировал военкор.
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