Политнавигатор - Новости России и Украины
01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Туризм, Украина

Украинское консульство в России прекратило выдачу загранпаспортов


Консульство Украины в Екатеринбурге временно прекратило прием заявлений на оформление загранпаспорта гражданина Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении на сайте консульства.

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“Консульство Украины в Екатеринбурге временно прекратило прием заявлений на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу в связи с проблемами, вызванными выходом из строя элементов оборудования, используемого для оформления паспорта. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно”, – говорится в сообщении .

Отмечается, что оформление удостоверения гражданина для возвращения в Украину осуществляется в штатном порядке.

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