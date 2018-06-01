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Украинское консульство в России прекратило выдачу загранпаспортов
Консульство Украины в Екатеринбурге временно прекратило прием заявлений на оформление загранпаспорта гражданина Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом говорится в сообщении на сайте консульства.
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“Консульство Украины в Екатеринбурге временно прекратило прием заявлений на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу в связи с проблемами, вызванными выходом из строя элементов оборудования, используемого для оформления паспорта. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно”, – говорится в сообщении .
Отмечается, что оформление удостоверения гражданина для возвращения в Украину осуществляется в штатном порядке.
Метки: загранпаспорта, консульство, Россия, Украина
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