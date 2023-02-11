Украинское контрнаступление становится невозможным – мнение

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Война – это соревнование инициативы. За кем инициатива, тот и побеждает. События этой недели следует оценивать именно с этой точки зрения. Продолжительное сопротивление, которое оказывают ВСУ, объясняется именно тем, что военный потенциал, который РФ выделяет для участия в СВО, не просто сравним с военным потенциалом ВСУ, а даже несколько уступает украинскому.

Учитывая высочайшую степень пропагандистского обеспечения украинского режима и практически безграничный на данный момент кредит, выделяемый на войну коллективным Западом, украинские войска на уровне пехотных подразделений оснащены несколько лучше, чем русские.

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Это касается качественной бронезащиты, современных образцов стрелкового вооружения, минно-взрывного оборудования, прицельной и тепловизионной техники, беспилотных аппаратов. Поэтому украинцы могут вцепляться в городскую застройку и делать штурмы городов для нас очень затратными. Этим объясняется невысокий темп освобождения городов.

Это реальность современной войны – никто не будет бросать в атаки сотни тысяч человек с риском потерять большинство атакующих, как этого могло случаться в Первой и Второй мировых войнах.

Однако, ситуация с обеспечением пехотных подразделений ВС РФ выравнивается. За последний месяц я не слышал, чтобы у какого-либо нашего подразделения, особенно артиллерийского, не было бы, скажем, коптеров для корректировки огня. Что же касается артиллерии, то здесь преимущество русских дает возможность подавлять очаги сопротивления ВСУ, как бы они ни закапывались в землю. Это и дает возможность нам медленно, но верно продвигаться на запад.

Единственная надежда для украинцев – стремительное контрнаступление на каком-либо из направлений – на республики Донбасса, в Херсонской или Запорожской области с выходом к Крыму. Однако, с «контрнаступом» у укров не заладилось. Всю зиму они пытались собрать ударный кулак и щупали русскую оборону на линии Сватово-Кременная-Лисичанск.

Украинский гауляйтер Гайдай обещал, что со дня на день войдет в Луганск. Однако, наши не только не дали слабину, но и начали теснить укропов, отодвигая их от Кременной и Лисичанска. А когда отряды ЧВК взяли Соледар и вышли к Бахмуту, украинцам пришлось срочно перебрасывать в намечающийся котел все резервы – все, что они готовили для наступления. И вот, резервы полностью сожжены.

Киевские вожди очень хотели бы нанести удар и на южном направлении, выйдя на перешеек, отделяющий Крымский полуостров от континента. Однако, сделать это в Херсонской области не дают русские войска (в том числе, казачья бригада «Дон»).

Удар же из города Запорожье на Мелитополь и Бердянск для украинцев весьма затруднителен – им пришлось бы преодолевать, кроме боевых позиций еще и более сотни километров открытой местности под ударами артиллерии со всех сторон. Поэтому не вариант. Да и резервов тоже недостаточно.

Для того, чтобы хоть как-то компенсировать потери украинских войск, киевский режим насильно отлавливает оставшихся мужиков и пропагандирует пафосные проекты, вроде «Гвардии наступления», в рамках которой МВД Украины формирует восемь штурмовых (!) легкопехотных бригад из полицейских и пограничников, подавая эти бригады под соусом добровольности.

Однако, судя по обилию навязчивой рекламы и специальной серии пропагандистских передач на украинском ТВ (!), формирование бригад идет туго.

В качестве «оружия возмездия» и последней надежды, киевская пропаганда подает очередную порцию западной помощи в виде устаревших немецких танков «Леопард-1» и «Леопард-2», американских БМП «Брэдли» и даже какого-то количества «Абрамсов». Украинская пропаганда обещает, что украинцы заедут в Крым на «Леопардах». Однако, к тому моменту, когда техника будет поставлена в строй, останутся ли для нее мотивированные обученные экипажи? Далеко не факт.

Массированный и продолжительный удар по украинской инфраструктуры ракетами и дронами-камикадзе 10 февраля наносился не только по объектам энергообеспечения, но и по складам ракетно-артиллерийского вооружения.

Показательно, что это удар продемонстрировал возможность русских военно-космических сил преодолевать украинскую противовоздушную оборону. Россия показала возможность наносить удары во всю глубину украинской территории. А это значит, что новые украинские бригады, в процессе комплектования западной техникой, скорее всего, тоже будут подвергаться ударами ВКС России.

Что сделает невозможным любое украинское контрнаступление в будущем. А значит, время будет работать на Россию и неспешное развитие наступления даст возможность, во-первых – качественно интегрировать освобожденные от власти украинского режима территории в состав России, а во-вторых – покинуть эти территории всем противникам нашего воссоединения.