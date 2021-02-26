Украинское мероприятие в ООН по Донбассу обернулось провалом

26.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Раз за разом распространяя фейки о событиях на Донбассе в международных организациях, Киев сам провоцирует падение интереса к происходящему на Украине.

Об этом на брифинге в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы постоянно обращаем внимание наших западных партнеров, германских тоже, на то, что на Донбассе практически не работают западные СМИ. Они пишут, освещают Минские договоренности, публикуют материалы, но сами там не работают. Поэтому все, что слышите о Донбассе от украинских представителей, стоило бы перепроверить, порекомендовав СМИ, ну или воодушевив их, западных стран, приехать на Донбасс и поснимать, что же там происходит на самом деле», – призвала Захарова.

Она обратила внимание, что представители Украины в Генассамблее ООН продолжают свою лживую риторику, перекладывая ответственность за невыполнение Минских соглашений с Киева на Москву.

«Характерно, что в мероприятии приняли участие лишь 32 из 193 членов. Многие из них явно пришли по указанию Вашингтона. Судя по крайне низкому интересу к мероприятию, очевидно, что единственное реальное основание для его проведения заключается в стремлении Украины разогревать антироссийские настроения в ООН и сохранить данный пункт повестки дня в Генассамблее. Но чем больше вы будете заниматься распространением фейков в международных организациях, тем меньше будет интерес к этим мероприятиям», – предупредила представитель МИД РФ.