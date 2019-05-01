Украинское междувластие кончится очередной победой Москвы

01.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Краткий период отсутствия власти на Украине Россия использует для укрепления своего влияния в регионе, и «незалежную» ждёт либо федерализация, либо развал.

Об этом в эфире YouTube-канала «Open Ukraine» заявил украинский политический консультант Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Междувластие на Украине Россия использует максимально для усиления давления на Украину и достижения более хорошей ситуации для принуждения к федерализации и усилению влияния РФ в регионе.

Если эта система провалится, то будет путь по примеру Южной Осетии и Абхазии, но для Донецка», – отметил Мишин.

Также он добавил, что Россия имеет полное право раздавать своё гражданство всем, кому посчитает нужным.

«Мы понимаем, что сегодня россияне имеют полное право раздавать паспорта, придраться там не к чему. Поляки выдают, хоть мы и возмущаемся. Почему государство не должно выдавать своё гражданство лицам с другим гражданством, или без гражданства?

Это задача государства – защищать своих граждан в любой части мира и всех желающих принимать в свои граждане. То, что делает Россия – это понятно. То, что ответил Зеленский – это глупо, что мы всем россиянам раздадим украинское гражданство», – резюмировал эксперт.