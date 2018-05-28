28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинское министерство увидело из космоса экономический спад в ночном Крыму

Уровень освещенности Крыма снизился на 26%, что может свидетельствовать об экономическом спаде на полуострове, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявила пресс-служба украинского Министерства по вопросам так называемых ” оккупированных территорий” и внутренне перемещенных лиц.

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“В целом на территории временно оккупированного полуострова уровень освещенности снизился на 26%. Наиболее видимое снижение уровня освещенности можно наблюдать для центральных районов АР Крым и для населенных пунктов ориентированных на предоставление лечебно-курортных услуг (Ялта, Алушта, Евпатория – Заозерное)”, – говорится в сообщении.

Выводы о снижении уровня освещенности территории Крыма в ночное время сделаны украинскими чиновниками по результатам анализа данных космической съемки и, по их словам, “могут свидетельствовать об снижении уровня экономической активности”.

В то же время спутниковые снимки зафиксировали наименьшее снижение уровня освещенности для населенных пунктов, в которых размещены объекты Черноморского флота и ВС России (Севастополь, Феодосия, Джанкой, Новофедоровка) и в районе строительства Керченского моста (остров Тузла).

В украинском ведомстве утверждают, что в качестве исходных данных для анализа использована информация космической съемки со спутника Suomi-NPP (США), которая размещена на ресурсе NASA Earth Observatory.

Ранее это украинское министерство на основании таких же “космических” данных сообщало о снижении уровня освещенности территорий ДНР и ЛНР.