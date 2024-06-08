Украинцы в плену своего ленивого национализма не поняли истинную цель, которую реализует президент Владимир Зеленский в интересах Запада. Об этом пишет румынский публицист Дан Диакону на портале gandeste.org. Он напомнил, что именно этот сценарий был грубо прописан в сериале Зеленского «Слуга народа».

По словам Диакону, на этот раз западники выучили уроки истории, которые свидетельствуют о том, что украинцы после непродолжительного бунта возвращаются, подобно блудному сыну, к своим корням, и из жажды мести становятся лучшими бойцами за общерусское дело. Поэтому был использован гораздо более извращенный метод, предполагающий, что на первом этапе украинский народ будет ликвидирован, а затем произойдет его «чудесное перерождение».

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«Именно поэтому западные государства сейчас с энтузиазмом поддерживают великую украинскую мобилизацию. И именно поэтому в разумный срок мы увидим, как тот же «демократический Запад» будет арестовывать украинцев на своей территории, отправляя их на фронт. Это преднамеренная ликвидация всего украинского населения, которое таким образом будет превращено в пушечное мясо на Восточном фронте. Это убийство людей является предварительным элементом великого плана, который хотят реализовать на практике позже, поскольку Украина рассматривается западным гегемоном как воплощение Нового Света», – пишет публицист.

По его словам, Запад надеется, так это на то, что после переговоров с русскими им останется большая часть Украины (та, что правее Днепра, и некоторые территории слева), где они смогут реализовать свой план. Диакону напоминает, что большая часть сельскохозяйственных земель, представляющих самое большое богатство Украины, была приобретена с помощью трюков преступной группировкой, стоящей за Западом, и к концу войны все богатство страны будет передано в их портфель.

Дан Диакону.

«А теперь давайте разберемся в плане. Это опустошенная страна, без инфраструктуры и с населением, состоящим из детей, стариков и женщин, а также с множеством изувеченных людей, т. е. «счастливчиков, переживших войну». Какого черта ты можешь там делать? Более того, все богатство страны находится в руках мошенников, устроивших это безумие. Что значит «реконструкция»? Кто ее будет осуществлять? Запад берет на себя эту «большую ответственность». Но как можно восстановить страну, которая фактически больше не имеет производительных сил? Кто ее будет восстанавливать? Вы выбрасываете деньги на ветер, если у вас нет активного трудоспособного населения», – пишет автор.

По его словам, следующим действием Запада станет заселение Украины мигрантами с целью реализации «плана Калерги на Украине». Другими словами, элементом, предшествующим захвату Украины, будет смена населения за счет иммигрантов. Предпочтение отдадут африканским и азиатским мужчинам, которые окажутся там, в раю белых женщин, стремящихся обосноваться в семье любого типа. И вот так массово появится первое смешанное поколение, как и хотел Калерги*. Это та рабочая сила, которая поднимет Украину и послужит благополучию хозяев тыла страны.

«Вы можете подумать, что я фантазирую и говорю из своего воображения. Однако эти дела максимально прозрачны. Например, в диалоге Такера Карлсона и Дональда Трампа-младшего они открыто говорят об «исчезновении украинского народа» максимум через 50 лет. Фактически в «Слуге народа», стране-обрубке, президентом которой остается киевский кукольник, пропагандируют «западные ценности», делая особый упор на иммиграцию. Другими словами, вот тот «свет», в который вкладывает деньги Запад и за который нас тоже заставляют платить», – пишет румынский публицист.

*План Калерги – проект, приписываемый первому идеологу евроинтеграции, сыну австрийца и японки Рихарду Калегри, о смешении европейского населения с представителями других рас путём миграции. План описывается в одноимённой книге австрийского писателя Герда Хонзика.