Украинское наследие: Масштабы бытовой коррупции на новых территориях угрожают безопасности РФ

В Запорожской области, как и на других освобожденных территориях, главной проблемой остается бытовая коррупция. Она настолько сильна, что угрожает вопросам безопасности. Об этом в подкасте проекта о развитии Новороссии «Будем жить» Семёна Уралова сообщил бывший первый вице-губернатор Запорожской области и замглавы Военно-гражданской администрации Запорожской области Сергей Толмачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Те, кто строил бизнес на крови, на нацизме, кто делал карьеру на этом, тому у нас места быть в принципе не должно. Остальным – добро пожаловать работать. Но там есть наследие украинской бытовой коррупционной культуры, и ее искоренение – это серьезная задача, даже серьезнее денацификации. Всё, абсолютно всё делалось за взятку, не подмажешь – не поедешь. И мы же один народ, мы в принципе понимаем, про что это. Но такого уровня в Российской Федерации, я как эксперт говорю, нигде никогда не было. То есть там без заносов и подмазов не делалось ничего. И люди к этому привыкли, они даже не понимают, как можно по-другому. Если, условно говоря, Бандера и Шухевич – хрен бы с ними, но отнести врачу, учителю и так далее за решение любого вопроса – это обязательно. Там каждый бизнесмен местный ищет кому, куда, где занести. Вот с этим придётся поработать», – считает он.

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Такой подход к управлению, прежде всего, создает угрозу прямого терроризма. Кто-то закрыл глаза на незаконное действие, потому что так привык, а там бомбу пронесли.

«Потом они сидят, рыдают и говорят: а что я такого сделал? Почему я заезжаю на пожизненное? Я всего лишь координаты скинул. Мы постоянно с этим сталкиваемся, что все, кто работает, и местные, и приезжие, становятся объектом для террористических атак. И смотришь на этих людей, которые за 5-10 тысяч какие-то координаты передали, и аргумент один: а что я такого сделал? Я же просто в телеграме отправил? Да ты не просто написал – ты людей убил, как ещё объяснять! Ты – убийца, даже если не нажимал на курок, не собирал взрывное устройство, а просто дал координаты. Какое тебе снисхождение?» – подчеркнул Толмачёв.