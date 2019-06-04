Украинское наследие вмешалось в генплан Севастополя

04.06.2019, Москва, Елена Острякова

Принятие генплана Севастополя откладывается, поскольку у многих жителей города права собственности на землю и недвижимость оформлены в соответствии с украинским законодательством.

Об этом в интервью агентству «Ридус» сказал секретарь региональной организации «Единой России», депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин.

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«В той конфигурации, в какой Севастополь вошел в состав России, разработка генплана — это намного более сложный процесс, чем в случае с Новой Москвой. В Севастополе до сих пор не закреплены права собственности людей: они еще не до конца переведены в рамки российского законодательства с украинских времен», – сказал Саблин.

Он предлагает принимать генплан не целиком, а по районам.

«Взять и за один раз проголосовать за целый генплан невозможно. Видимо, нужно регион делить на участки, проводить общественные слушания по каждому отдельно, причем на них надо приглашать тех людей, которые живут на том или ином участке, нужно корректировать, исходя из мнения людей, и таким образом развивать всю территорию Севастополя», – объяснил депутат от «ЕР».

Напомним, генплан Севастополя был разработан в 2017 году специалистами «НИИ Генерального плана города Москвы», однако не прошел общественные слушания. Разработчики определили как зоны многоэтажной застройки районы частных коттеджей и гаражей.

В Севастополе прошел многолюдный митинг протеста. С той поры городские власти постоянно откладывают принятие генплана, опасаясь народных возмущений.