Украинское наступление не будет успешным этим летом – американский генерал

Анатолий Лапин.  
24.08.2023 13:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 238
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украинское наступление вряд ли будет успешным до конца лета – оно может растянуться на осень и даже на зиму.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил бывший глава ЦРУ, экс-командующий оккупационной группировкой в Ираке генерал Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское наступление вряд ли будет успешным до конца лета – оно может растянуться на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Петреус подчеркнул, что российская армия выстроила мощные линии обороны и прогнозировать, что она развалится невозможно.

«До того момента, как российская оборона развалится, мы не можем знать, удастся ли достичь общей цели этой осенью или даже зимой. Уверен, что все это будет чем-то большим, чем просто летнее контрнаступление… Невозможно предусмотреть, когда это произойдет, многое зависит от стойкости, морального духа и готовности российских войск.

Мы уже видели некоторые примеры того, что они нерешительно защищаются, но в целом, у них достаточно мощные оборонные линии. Я четко понимаю, что это чрезвычайно важно для украинских лидеров, но я не могу сказать, что вы сможете разрушить всю российскую оборону до конца лета», – заявил Петреус.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть