Украинское наступление не будет успешным этим летом – американский генерал

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Украинское наступление вряд ли будет успешным до конца лета – оно может растянуться на осень и даже на зиму.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил бывший глава ЦРУ, экс-командующий оккупационной группировкой в Ираке генерал Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Петреус подчеркнул, что российская армия выстроила мощные линии обороны и прогнозировать, что она развалится невозможно.

«До того момента, как российская оборона развалится, мы не можем знать, удастся ли достичь общей цели этой осенью или даже зимой. Уверен, что все это будет чем-то большим, чем просто летнее контрнаступление… Невозможно предусмотреть, когда это произойдет, многое зависит от стойкости, морального духа и готовности российских войск. Мы уже видели некоторые примеры того, что они нерешительно защищаются, но в целом, у них достаточно мощные оборонные линии. Я четко понимаю, что это чрезвычайно важно для украинских лидеров, но я не могу сказать, что вы сможете разрушить всю российскую оборону до конца лета», – заявил Петреус.