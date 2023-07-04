Украинское наступление: ВСУ меняют тактику, Данилов включает заднюю

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Формирования киевского режима не оставляют попыток продавить оборону ВС РФ в Запорожской области и перешли к новой тактике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает военный обозреватель Юрий Подоляка, анализируя текущую ситуацию на Великоновоселовском направлении.

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Он считает, что третья волна наступления ВСУ началась.

«Правда тактика его при этом несколько изменилась. Теперь он не бьет в одном месте крупными силами, а старается щупать слабые места на широком фронте. Правда, и здесь видны некоторые закономерности. Судя по вчерашним и сегодняшним сообщениям, противник перенес основные усилия с Ореховского на Великоновоселовское направление (но 100% пока говорить рано, может это отвлекающий удар). Во-первых, атаки здесь производятся гораздо более крупными силами. А во-вторых, они имеют единый замысел, который уже в целом хорошо просматривается», – отмечает эксперт в своем тг-канале.

«Первоочередная задача – это сбить наши части с высот, зайдя им во фланг со стороны Приютного. Далее удар по долине на Старомлыновку и, при удачном стечении обстоятельств, быстрый прорыв единственной здесь серьезной линии обороны (а их здесь у нас не три, как под Ореховом, а одна), которая расположена южнее этой самой Старомлыновки. При этом вчера противник имел здесь тактический успех. Он сумел потеснить наши части западнее Приютного и вплотную приблизиться к этому н.п. И сегодня он продолжает атаки как здесь, так и в районе Урожайного для отвлечения наших сил и внимания авиации, которая является решающим фактором стабильности нашей обороны», – пишет Подоляка.

Возобновление боев в своей последней сводке подтверждает и военный паблик «Операция Z: Военкоры».

«С утра после нескольких часов артподготовки бронегруппа 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ с пехотой пошла в лобовую атаку со стороны Каменского условно в направлении Великой Криницы. Её встретили крымские добровольцы и бойцы 4-й базы, враг пытается прорваться, успеха не имеет. Позже началась вторая атака правее – со стороны Пятихатки – на Жеребянки: ротная тактическая группа 128 огшбр при поддержке бронетехники также пошла в лобовую атаку. Их встретили огнём 429 мсп, отряд Судоплатова, артиллерия и десант. В ходе боя на обоих участках враг понёс потер, бои продолжаются», – сообщает паблик.

В свою очередь экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков указывает, что украинцы пока не намерены останавливаться.

«По имеющимся у меня сведениям, ни о каком прекращении наступления ВСУ речи пока не идет. Противник интенсивно перебрасывает на Запорожский фронт подкрепления и боеприпасы в очень интенсивном режиме», – утверждает он.

Тем не менее, серьезных успехов за месяц наступления ВСУ достичь не смогли, заняв лишь несколько сел и не сумев даже подойти к первой линии обороны. Примечателен здесь свежий пост секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, в котром заметна смена прежней тональности.

Он объявил, что теперь главной целью ВСУ ставят «истощение противника», а не продвижение вперед.