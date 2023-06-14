Украинское наступление выдыхается – Матюшин

Владимир Гладков .  
14.06.2023 18:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 409
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В зоне СВО по всем направлениям продолжаются тяжёлые бои по сдерживанию украинского наступления, однако уже заметно, что ВСУ выдыхаются.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил работающий в зоне СВО военкор Александр Матюшин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В зоне СВО по всем направлениям продолжаются тяжёлые бои по сдерживанию украинского наступления, однако...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«На Авдеевском направлении противник пытается контратаковать. Около населённых пунктов Невельское, Опытное и Водяное мы пока выдерживаем контратаки. Контратаки проводятся силами тактической группы при прикрытии артиллерии. Наши солдаты пока сдерживают.

В Марьинке мы уже проводим свои наступательные действия с целью отрезать группировку противника от снабжения по Кураховской трассе. Там противник также пытается контратаковать, пытается выбить наши силы из тех позиций, которые мы заняли. Идут довольно жестокие бои», – сказал военкор.

Он подчеркнул, что тяжёлые бои идут по всей линии боестолкновения, однако на многих направлениях противник начинает выдыхаться.

«Также идут жестокие бои на Артёмовском направлении, где противник пытается обойти слева наши позиции в районе Берховки, он пытается контратаковать в районе Клещеевки и Андреевки.

Но на Артёмовском направлении уже видно, что если противник в ближайшие дни не получит подкреплений, то будет вынужден перейти непосредственно уже в позиционную войну. Потому что его наступательный потенциал выдыхается», – добавил Матюшин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть