Украинское наступление выдыхается – Матюшин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В зоне СВО по всем направлениям продолжаются тяжёлые бои по сдерживанию украинского наступления, однако уже заметно, что ВСУ выдыхаются.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил работающий в зоне СВО военкор Александр Матюшин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«На Авдеевском направлении противник пытается контратаковать. Около населённых пунктов Невельское, Опытное и Водяное мы пока выдерживаем контратаки. Контратаки проводятся силами тактической группы при прикрытии артиллерии. Наши солдаты пока сдерживают. В Марьинке мы уже проводим свои наступательные действия с целью отрезать группировку противника от снабжения по Кураховской трассе. Там противник также пытается контратаковать, пытается выбить наши силы из тех позиций, которые мы заняли. Идут довольно жестокие бои», – сказал военкор.

Он подчеркнул, что тяжёлые бои идут по всей линии боестолкновения, однако на многих направлениях противник начинает выдыхаться.

«Также идут жестокие бои на Артёмовском направлении, где противник пытается обойти слева наши позиции в районе Берховки, он пытается контратаковать в районе Клещеевки и Андреевки. Но на Артёмовском направлении уже видно, что если противник в ближайшие дни не получит подкреплений, то будет вынужден перейти непосредственно уже в позиционную войну. Потому что его наступательный потенциал выдыхается», – добавил Матюшин.