Украинское небо перестает быть закрытым: из Львова в Польшу улетел первый за полгода самолет

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Новости Украины

По итогам шести месяцев российского СВО Украина постепенно возвращает себе контроль за собственным воздушным пространством. Впервые с апреля 2022 года из Украины вылетел коммерческий самолет.

Авиалайнер, который месяцами стоял во Львове, приземлился в Польше во вторник, 13 сентября, сообщает CNN.

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«Мы можем подтвердить, что A320 HA-LWS летел из Львова в Катовице вчера», – сказал CNN директор по коммуникациям сайта мониторинга полетов Flightradar24 Ян Петченик.

По данным Flightradar24, самолет взлетел примерно в 11 утра по восточному времени во вторник, 13 сентября. Точное время вылета неизвестно, поскольку, “вероятно по вопросам безопасности”, он включил свой транспондер только после прохождения границы с Польшей, отметил Петченик.

Сообщается, что авиалайнер принадлежал компании-лоукостеру Wizz Air. Петчетник сообщил, что еще три самолета компании находятся в Киеве.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES заявил, что технически для возобновления работы аэропортов в Украине необходимо до двух недель, практически возможно только при гарантированной безопасности.

Первым аэропортом, рассматривающим министерство для возобновления работы, является аэропорт «Львов».

Отметим, что по итогам шести месяцев СВО Украина в значительной мере восстановила, а местами усилила и осовременила за счет западных поставок свой потенциал сил ПВО, следствием чего стало увеличение количества сбиваемых российских ракет.