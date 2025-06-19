Украинское неоязычество – проект австро-венгерских спецслужб
Популяризация неоязычества впервые начало активно применяться в Первую мировую войну австро-венграми для разобщения русских.
Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Присутствует деление на россиецентричных и украиноцентричных язычников. Для первых истоки в таких персоналиях, как Добровольский, Емельянов, а для вторых – это отсылка к 30-40 гг.: Шаян, Силенко.
Если копнуть, мы увидим, что и на Шаяна оказал влияние такой поэт, как Василь Пачовский. Он состоял в «Союзе освобождения Украины», созданном Австро-Венгрией, и работал в концлагерях с русским населением для рекрутирования его в разные украинские бандформирования.
И неоязыческий дискурс, который там использовался – его обозначат потом украинские историки, что они из московита, русского, православного делали украинца.
И если сегодня культ силы формируется такими организациями, внесёнными в список террористических, как «Азов», то здесь картина несколько повторяется», – рассказал завкафедрой исламоведения Казанской духовной семинарии Владимир Рогатин.
Его дополнил заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев, который допустил гипотезу, что «неоязычество – проект австро-венгерских спецслужб по дополнительному разделению русского народа».
«Первая мировая война показала, что униатство работает не идеально, многие униаты перешли на нашу сторону. И в этот момент как раз на подъёме была тема «возвращения к истокам». И Австро-Венгрия решила, что русский народ можно разделить посредством неоязычества. Мы с коллегами полагаем, что исповедующие неоязычетсво – исповедуют украинскую веру, придуманную в Австро-Венгрии.
Это конкретно о родноверах. Но дело в том, что у всех неоязычников от Якутии до Исландии одна и та же парадигма – было хорошо до христиан, христиане пришли, всё испортили, христиан надо вырезать и вернуть всё, как было», – отметил Силантьев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: